Hvad glæder vi nordjyder os allermest til, når Danmark åbner igen?

AALBORG:Hvad glæder du dig mest til, når Danmark åbner igen? Er det at kramme venner og familie igen, kunne tage i svømmehallen, gå til sportsaktiviteter, være alene hjemme, få ordnet negle eller noget helt andet ? Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side, og her er et lille uddrag derfra:

- Til at leve livet normalt igen og blive gift som vi desværre ikke pt ved om vi kan 30 maj. Træt af at leve 14 dage af gangen, skriver Mette Hvitfeldt Jørgensen.

- Få en hverdag der normal. Komme på arbejde, børnene i børnehave, og bare komme ud i det fri og snakke med familie og venner, synes Kristina Hyldgaard Skøttrup.

- Jeg glæder mig til, at Covid19 er helt overstået. For den periode, der kommer nu, hvor vi åbner landet op igen, bliver mere risikabel for sårbare kroniske syge og ældre.Så det er et tveægget sværd, skriver Lisbeth Agergaard Friis.

- Vil glæde mig til at Danmark ikke længere er i alarmberedskab, være sammen med vores børn og alle dem vi holder så uendelig meget af. Gå på arbejde og igen kan leve af at gøre andre glade, siger Lisbeth Agergaard.

- Se min familie. Og så skal jeg klippes, fortæller Doris Viese Andersen.

- Jeg glæder mig til, at jeg kan besøge min familie igen, til fitness åbner, til at kramme mine veninder og til IKKE at være alene hjemme, skriver Amanda Stenbak Uldahl.

- At samles med hele familien samt at svømmehallen og frisøren åbner. At være på arbejde sammen med alle mine kollegaer på samme tid, skriver Regitze Oddermose Jonasson.

- Håber at flere vælger at holde sommerferie i Danmark, så vi kan få gang i Danmark igen og bliver ved med at støtte de lokale virksomheder, synes Gitte Christensen.

- At være sammen med mine store børn At drikke vin med veninderne At min søn kan komme på efterskole, og få ALT det vigtige med derfra, skriver Gitte Mørk Hoppe.

- At kunne holde fri fra arbejde efter at have betjent kunder i dagligvarebutik 24/7 den seneste tid, skriver Christian Schultz.

- Glæder mig mest til at komme ud og tjene nogle penge igen, fortæller Tim Thomsen.

- Kunne gå til massør og tage ud at spise og i bio, skriver Nina Stauersbøl Olsson.

- At kan holde min datters barnedåb med alle gæster. At kunne gå til mødregruppe og andre aktiviteter der er med en nyfødt, skriver Lærke Immersen Poulsen.

- Jeg glæder mig mest til at bibliotekerne åbner igen, skriver Pia Haupt.

- At komme i teater, at komme i svømmehallen og i nærkontakt med mennesker i det hele taget, skriver Mia Klakstein.

- At kunne besøge min mor på 80 år og at drikke kaffe med veninderne igen, skriver Jane Krighaar Matzen.

- At camping og værtshuse åbner igen, skriver Rene Eskildsen.

- Glæder mig til en helt almindelig hverdag, hvor børnene kommer afsted, i skole og til deres sport. Og at jeg endelig kan komme til frisøren! Bliver 40 snart, og ser frem til at se venner og familie, skriver Jill Lovén Jordansen.

Du kan se mange flere ting, som vi glæder os til, når Danmark igen åbner op, og så har du også selv mulighed for at fortælle, hvad DU glæder dig allermest til på NORDJYSKEs Facebook-side.