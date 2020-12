Hvad hedder nordjydernes bedste ven?

AALBORG:Hvad hedder din hund, spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side, efter vi delte en artikel, hvor hundeejere lægger sig i selen for at finde på spændende og usædvanlige navne til deres firbenede venner. Vi har her taget et lille udpluk af alle de mange billeder af nordjydernes bedste ven - og deres navne:

34

































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Du kan se mange flere billeder af nordjydernes hunde og deres navne på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for at dele et billede af din hund.