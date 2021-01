Hvad længes nordjyderne efter at lave i weekenden?

NORDJYLLAND:Hvad drømmer du om at lave i weekenden, hvis corona ikke var her, spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side - og nordjyderne drømmer i den grad om normalitet, hygge med venner og familie, shopping, by-ture, biograf-ture, café-besøg etc - vi har samlet et lille uddrag af nordjydernes svar her:

- Jeg ville danse ned ad min gade, tage alle i hånden og give dem en svingom.Derefter ville jeg kramme dem og holde et stooort digterevent ovre i parken, hvor der er gratis adgang for alle. Derudover ville jeg besøge samtlige bodegaer i Aalborg, høre livemusik, vælte min øl i fuldskab og åbne en kyssebod midt på Budolfis plads. Og næste morgen ville jeg tage i Københavns Tivoli og tage en rutsjebanetur med alkohol i blodet. Jeg ville bo på Hotel Nimb og bestille en helikoptertur over Kattegatsøen, skriver Daniel Khoury.

- Holde det bryllup vi ikke fik i oktober, sende mine 4 teenagere til alle de fester de orker, komme ud med mit band og være med til at skabe fester, kramme alle dem der vil ha mit kram, fortæller Pia Elise Karstensen.

- Kramme alle dem jeg mødte på min vej! Tage ud og spise, være sammen med alle dem jeg savner , og bare nyde at kunne gøre lige hvad jeg fik lyst til, skriver Mette Hannesbo.

- Jeg kan simpelthen ikke engang vælge. Jeg er bange for jeg går helt amok når vi engang bliver sluppet løs, fortæller Pia Lynggaard.

- Se mine søskende som jeg, med undtagelse af en søster, ikke har set siden juli, skriver Jette Kanstrup Kjær.

- Jeg ville blive klippet, og så ville jeg smile bredt og uden mundbind til alle, skriver Lotte Sloth Pedersen.

- At kunne ta´ rundt og gi´ hele/alle i min familie så STORT et knus og kram - alt andet er lige meget, skriver Rikke Christensen.

- At samle hele min familie, være sammen med mine veninder og give dem alle en krammer, skriver Stine Bøgh Nielsen.

- Holde en stor fest og synge, drikke, danse og kramme, skriver Lonnie Kongensgaard.

- Bio, ud at spise, bare se sine venner og andre mennesker, fortæller Helle Jakobsen.

- En fed koncert og en fest i byen bagefter, skriver Mette Dall.

- Shoppe og gå på restaurant, mener Gitte Bentsen.

- Ud og se Aalborg Pirates, fortæller Susanne Jacobsen.

- Hygge med brunch med venner og veninder og shopping, skriver Lise Ingomar Thomsen.

- I Gigantium og se ishockey og så lige en tur omkring Café Frederiksberg på vej hjem, fortæller Lisbeth Torp.

Du har også mulighed for at fortælle om dine drømme-weekendplaner på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også kan læse endnu flere svar på, hvad nordjyderne drømmer om at lave i weeekenden, hvis ikke der var corona.