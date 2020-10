Det laver nordjyderne i efterårsferien

AALBORG:Der hygges på alverdens måder i det nordjyske i denne uge, hvor rigtig mange nordjyder holder efterårsferie.

Hvad nordjyderne får tiden til at gå med, spurgte vi dem om på NORDJYSKEs Facebook-side, og det spænder vidt - hygge med ungerne, god mad, sommerhusferie, foder ænder, bager, pynter op til jul - alle disse situationer har de delt i form at billeder, som vi her viser et udpluk af:

