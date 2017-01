Østrig: Markedet myldrer med lækre SUV’ere, men ikke alle vil have en stor bil men foretrækker en stationcar med firhjulstræk.

Den slags modeller bliver der også flere af, for de fleste bruger aldrig en fuldblods 4X4 bil til andet end kørsel på asfalt og den årlige skitur, hvor 4-hjulstrækket bringer familien de sidste få hundrede meter op til hotellet.

Det er til den slags kunder, at Mercedes-Benz har designet deres nyeste bil, der bygger på en E-Klasse stationcar.

Pimpet E-klasse

All-Terrain er en pimpet E-Klasse, der altid har luftaffjedring og bedre robusthed i forhold til et svirp fra en gren på vej gennem en skov, og så tilbyder den en komfort, som en større SUV i praksis ikke kan matche.

Der er ikke meget ved siden af en stor Mercedes ved motorvejsfart. Det er luksus på første klasse, men også tillidsvækkende, utroligt stilfærdig transport og kræfter svøbt i blød komfort

En let forhøjet stationcar er også nemmere at laste noget på taget af frem for en høj SUV, som ikke er sjov at skulle stå i dybfrosne skistøvler og laste ski på taget af.

Må undvære høj siddeposition

Godt nok må køberne undvære den imposante siddeposition, hvor de kan skue ned på de øvrige trafikanter, men den har firhjulstræk og et barsk udseende med beskyttelsesskjold og store fenderlister, som beskytter vognen, hvis den kommer uden for alfarvej.

Så jo, biltypen har mange fordele og så er den samtidig mere diskrete end en stor SUV.

Priserne er endnu ikke helt klar, men regn med en startpris på lige over 800.000 kr. for en E220d All Terrain, hvilket vil sige en merpris på 120.000-140.000 kr. i forhold til en standard-model med baghjulstræk.

SUV-ffekter og ændret design

Udgangspunktet for den nye model er udstrakt brug af effekter hentet fra SUV-verdenen.

Fronten præges af en ændret grill, der sender signaler om adventure, og skærmene har rutinemæssig fået sort plast og All-Terrain leveres udelukkende på 19 og 20’’ hjul med høje sider specielt designet til modellen.

Men bortset fra styling tilbyder bilen ikke rigtig noget i forhold til, hvad man kan få til en almindelig E-Klasse stationcar.

Luftaffjedring

Standard er luftaffjedring, der har tre forskellige højder op til 35 mm over normal højde.

Ved hastigheder op til 35 km/t er undervognen løftet 20 mm. Ved højere hastigheder sænkes niveauet tilbage til normal/standard, der er 29 mm højere end en E-Klasse på stålfjedre.

Ud af den øgede frihøjde på 29 mm stammer de 14 mm fra dæk med højere sider, så reelt er All-Terrain blot 15 mm højere end en normal E-Klasse.

Selve frihøjden er mellem 121 og 156 mm. Til sammenligning får den kommende Volvo V90 Cross Country 19,8 cm i frihøjde.

Hvilket niveau bilen er i, vises grafisk og samme billede viser også styrevinkel og andre informationer, hvad man så end skal bruge det til i en bil, der må forventes 95 procent af tiden at bevæge sig på asfalt.

Men har man et ærinde i skoven, så magter bilen mere end de fleste nogensinde kunne finde på at begive sig ud i. Det får vi prøvet ved præsentationen, der over en strækning går gennem så meget terræn, som bilen kan klare. Det betyder krængning og stigning tæt på de maksimale værdier som bilen teoretisk kan klarer, hvis der er greb nok under dækkene.

Fakta MERCEDES ALL-TERRAIN E 220 D Motor: 4-cylindret diesel.

Effekt: 194 hk ved 3800 omdrejninger.

Moment: 400 Nm ved 1600 omdr.

Forbrug ved blandet kørsel: 19,2 km/l (fabriksopgivelse)

0-100 km/t: 8 sek.

Topfart: 231 km/t.

Pris: Fra 825.000 kr.

Uden downhill-funktion

Mercedes-Benz har dog dygtigt nok valgt en rute, der ikke kræver såkaldt downhill assist, for det har modellen sjovt nok ikke. Vil du have den slags, må du vælge en rigtig SUV, lyder det fra Mercedes.

All-Terrain er første bil der får glæde af den nye version af Mercedes 4Matic 4x4. Systemet er blandt andet blevet omkring 3 kg lettere, og i All-Terrain er fordelingen af kraften altid fast, uden mulighed for at ændre fordelingen mellem for og bagaksel. 65 procent til baghjulene og 45 til forhjulene giver ikke ligefrem en sportslig bil på sne.

Hvor en bil med fordelings mulighed ville kunne sende kræfterne til baghjulene ved udgangen af et sving, disker All-Terrain mest af alt op med en gang understyring, og så skal ESC’en ellers arbejde med den friktion der er for at få snuden på bilen rigtigt gennem svinget.

Begynder med 2,0 liters diesel

Er du faldet for den kørende skovmandskjorte, er der ingen grund til at betvivle dens talenter. Tag plads bag rattet og start motoren.

Bilen leveres fra starten udelukkende med den nye 2,0-liters diesel med 194 hestekræfter. Senere følger den 6-cylindrede 350d og begge har den nye 9-trins automatgearkasse som standard.

Motoren med 194 hk er en perle bygget delvist i aluminium, og med 9-trins automatgear er oplevelsen førsteklasses. Vi prøver også den store diesel i 350d, og den er selvfølgelig mere imponerende, men basismotoren er alt rigelig.

Samtidig er E-klassen så stor, så den kan rumme en lille familie med fuldt forråd til flere uger eller en stor familie med overlevelsesudstyr efter behag.