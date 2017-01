Hvem ejer ringene her?

Hvem ejer ringene her?

Ved man, hvem der ejer disse ringe, kan man ringe til Nordjyllands Politi via 114 og spørge efter politikommissær Preben Møller.

- Der er tale om 3 sølvringe, og vi formoder, at de er stjålet i Hobro-området, siger politikommissær Preben Møller fra Nordjyllands Politi, der dog pointerer, at ringene sagtens oprindeligt kan stamme fra andre steder i landet end Hobro-området.

De to af ringene er indgraveret med "Inger 30-6-11" og "Carsten 30-6-11", mens den tredje ring er indgraveret med "Gitte 17-9-12".

