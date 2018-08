Hvepse i massevis venter: Sådan passer du bedst på

HELE LANDET: De tårnhøje temperaturer har fået hvepsene til at klække hurtigere end tidligere år.

Og i sensommeren - særligt slutningen af august og i september - begynder de stribede kræ at blive aggressive og mere utilregnelige.

- De er altid aggressive på det her tidspunkt. Man har spået, at der i år kommer flere hvepse, siger Tania Lundberg Lykkegaard, naturskoleleder på Avnø Naturskole.

Men hvad gør man for at sikre sig bedst muligt hvepsene? Det gælder først og fremmest om ikke at tiltrække dem.

- Hvepsene er rovdyr, og de bliver tiltrukket af mad og søde sager. For eksempel hvis man sidder og spiser udenfor. Men det er jo så varmt nu, så det er svært at sige, at folk skal sidde indenfor og spise, siger Tania Lundberg Lykkegaard og tilføjer:

- Men det handler om at dække maden til. Og sidde stille og roligt og måske have en fluesmækker, som man kan vifte dem væk med i stedet for at bruge hånden.

Hun råder til, at man altid har et øje på det, man spiser eller drikker. For det er ikke sjovt, hvis der sidder en hveps, man ikke lige har fået øje på.

- Kig, inden man drikker af sodavanden. De fleste af os er heldigvis ikke allergiske, men et hvepsestik i munden er alligevel noget af det værste, man kan få, siger hun.

Ifølge Astma-Allergi Danmark har omkring 50.000 danskere allergi over for gift fra hvepse eller bier.

Man er ikke allergisk ved det første stik, men her kan man risikere, at kroppen danner antistoffer mod giften, og så vil man efterfølgende reagere med allergi ved det andet, tredje eller måske fjerde stik. Det er dog langtfra alle, der bliver allergiske.

Et godt gammelt råd til at slippe for hvepse er at sidde tæt ved et bål, fordi røgen irriterer hvepsene. Men i år er det ikke en mulighed i det tørre land.

Er der dukket pågående hvepse op ved bordet, gælder det først og fremmest om at forholde sig roligt. Hvepsene kan sagtens sætte sig på ting og mennesker uden at stikke.

Det sker først, når de eksempelvis er blevet slået til og er blevet aggressive.

- I det hele taget skal man lade være med at opildne dem. At fire mennesker sidder og slår til en hveps, gør den bare mere aggressiv. Hvis man kan, skal man flytte sig fra den.

- Tag det stille og roligt uden at fare op. Jo roligere du er, jo lettere er det at overskue, hvor den flyver hen. Hvis alle vifter med armene, er det svært at se, om den lige får sat sig mellem to fingre og bliver klemt, råder hun.

