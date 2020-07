Hver anden dag sker der uheld med trailere

KØBENHAVN:Sommeren er højsæson for kørsel med trailere.

Vejene fyldes med bilister på vej på ferie med bådtrailere og campingvogne, mens andre trækker traileren ud fra carporten for at køre til genbrugsstationen med haveaffald.

Men det er ikke uden risiko. En ny undersøgelse fra SMVdanmark viser, at der i gennemsnit sker et uheld hver anden dag.

Blandt dem også alvorlige ulykker.

I årene fra 2009 til 2018 blev 42 mennesker dræbt i færdselsuheld med trailere, viser undersøgelsen fra organisationen, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

Foruden dødsulykkerne var der 557 personskader, heraf 286 alvorlige.

- Jeg er overrasket over, hvor mange uheld og dræbte det drejer sig om, siger Alexander Nepper, politisk chefkonsulent i SMVdanmark.

Der findes knap en million trailere i Danmark, og det er især de tunge, eksempelvis campingvogne og bådtrailere, som bekymrer organisationen.

De har selvstændige bremsesystemer, men modsat reglerne for biler stilles der ikke krav om syn.

Derfor opfordrer SMVdanmark regeringen til at sikre, at trailere indkaldes, så blandt andet bremserne kontrolleres.

- De kan udgøre en falsk tryghed for bilisterne, hvis de ikke virker, når de skal, siger Alexander Nepper.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil ikke lægge sig fast på, om eksempelvis campingvogne skal synes i lighed med biler.

- Men jeg synes, at undersøgelsen er interessant, fordi den som den første belyser problemet. Især her i juli, siger han.

Han har derfor bedt Færdselssikkerhedskommissionen undersøge, hvordan flere ejere af eksempelvis campingvogne kommer med i den nuværende "tempo 100-ordning".

Med den har bilisten lov til at køre 100 kilometer i timen med campingvogn eller trailer på motorvejen, hvis dæk og bremser er synet. Ellers kun 80.

- Vi kan se, at de trailere, der hidtil har været igennem ordningen, ikke har været involveret i ulykker. Desværre anvendes ordningen ikke så meget, og derfor er der brug for, at kendskabet udbredes, siger Benny Engelbrecht.

Også lettere trailere er involveret i ulykker, og derfor opfordrer SMVdanmark til, at de også bliver omfattet af et synskrav.

Benny Engelbrecht mener dog ikke, at der er behov for, at alle trailere skal synes.

- Jeg vil ikke indlede en krig imod enhver trailer, der står i enhver baghave i kongeriget, siger han.

/ritzau/