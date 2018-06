Hver anden dansker: Cyklister er de farligste i trafikken

KØBENHAVN: Vi cykler til og fra jobbet, og vi cykler i fritiden. Fire ud af fem danskere ejer mindst én cykel, og hver femte dansker bruger cyklen som transportmiddel i hverdagen.

Men noget tyder på, at cyklisterne har noget at lære. Ifølge 44 procent af danskerne har de den farligste adfærd i trafikken. Til sammenligning mener 25 procent, at bilisterne er farligst, mens 13 procent vurderer, at lastbilchaufførerne har farligst adfærd.

- Det er tankevækkende, at cyklisterne har det værste ry i trafikken. Især da de ofte er den bløde part i trafikuheld, og man derfor må antage, at de prøver at undgå ulykker. I vores opgørelser over skader i trafikken, er det tydeligt, at det ikke er cyklisterne, der er involveret i flest skader - det er bilisterne. Men det betyder ikke, at cyklister bare skal ignorere dette resultat, der viser, at det nærmest kun kan blive bedre, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Ikke alle kører med hovedet under armen

Selv om undersøgelsens resultat er relativt entydig, betyder det ikke, at alle cyklister har en farlig adfærd i trafikken.

Erfaringerne fra Gjensidige er dog, at det ofte er cyklister, der får personskader. Faktisk sker det oftere for dem end for bilister og fodgængere. Tal fra Danmarks statistik viser da også, at selv om færre cyklister generelt kommer til skade i trafikken, er tallet stadig højere end antallet af bilister, der kommer til skade.

- Selv ser jeg hver dag cyklister, der på den ene eller anden måde bryder loven ved at køre over for rødt, sender SMS eller lignende. I nogle tilfælde er det naturligvis mindre farligt end andre, men generelt må jeg sige, at det overrasker mig, at man tager chancen, når man så let kan komme alvorligt til skade. Det er dog vigtigt at huske, at det ikke er alle cyklister, der udviser farlig adfærd, når de bevæger sig rundt i trafikken, siger Henrik Sagild.