Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil nedsætte en taskforce for at bremse udviklingen. Og det er fint, så længe det bliver til mere end tomme ord, lyder det fra Fængselsforbundet.

- De kriminelle er også blevet mere rå. De er mere hærdede og har ikke skrupler ved at bruge vold som udtryk, siger han videre.

Nogle fængsler er i højere grad ramme om sagerne. Det gælder for eksempel Nyborg og fængsler i København.

Ifølge Fængselsforbundet svarer det til, at hver femte betjent i gennemsnit er blevet udsat for ubehagelige oplevelser i løbet af året. Det fortæller René Larsen, der er forbundssekretær i Fængselsforbundet.

Foreløbige tal fra Kriminalforsorgen viser, at der i 2016 har været 616 episoder vedrørende vold eller trusler mod fængslernes betjente. Det har været både på jobbet og uden for murene, hvor de og deres familier er blevet truet.

KØBENHAVN: Fra verbale trusler til skud. Spændingsfeltet er bredt, men fast ligger det, at fængselsbetjente sidste år havde vold og trusler tæt inde på livet.

