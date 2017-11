Hver femte hjertepatient bliver ikke udredt til tiden

DANMARK: Som hjertepatient har man ret til at blive udredt eller få en udredningsplan inden for 30 dage.

Men det er reelt kun i fire ud af fem tilfælde, at fristerne reelt overholdes.

Det viser en statistik over første halvår, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort.

Foruden problemerne med at overholde udredningsretten halter det også på en række specifikke diagnoser og operationer.

Det kan være kritisk for de patienter, der for udskudt en operation eller ikke bliver udredt inden for tidsrammen siger Kim Høgh, der er administrerende direktør for Hjerteforeningen.

- Bortset fra kræft, så er hjerte/kar-området det eneste, hvor man har lavet pakker og planer for indsatsen. Det er et udtryk for, at hjertesygdomme ofte kræver hurtig eller akut indgriben. Det bliver kritisk for patienten i det øjeblik, at der ikke kommer ilt til hjernen, og derfor skal vi i hvert fald overholde udredningsretten, siger direktøren.

Blandt de fem regioner skiller Region Hovedstaden sig ud som værende markant dårligere til at holde sig inden for fristerne.

Det skyldes formentlig it-systemet Sundhedsplatformen, der er ramt af store indkøringsvanskeligheder.

Det har blandt andet betydet forsinket eller mangelfuld registrering af patienter, som rent faktisk er blevet behandlet efter forskrifterne.

Det er alt sammen med til at mudre billedet og gøre det svært at få et overblik over problemernes omfang. Det mindsker statistikkens værdi betragteligt, mener Kim Høgh.

- Jeg vil nødig være politiker, for det er jo et noget usikkert grundlag, som de skal prioritere efter. Men uanset vanskelighederne med Sundhedsplatformen så ved vi fra tidligere, at der har været problemer med udsatte operationer og ventelister. Man kan bare ikke vide, hvor man skal sætte ind, hvis man ikke kan stole på tallene. Derfor er det uansvarligt, hvis det fortsætter, siger Kim Høgh.

Han mener godt, at man kan forbedre indsatsen i sundhedsvæsnet, uden at der behøver følge flere penge med.

- Vi er overbeviste om, at man ved at tilrettelægge arbejdet anderledes kan få et bedre flow mellem de forskellige afdelinger og sektorer i systemet, siger han.

Overvågningen af hjerteområdet skal fremover ske ved et nyt hjerteregister.

Men indtil det er på plads, anvender man en midlertidig model, som fokuserer på, om patientrettighederne bliver overholdt.

/ritzau/