Rekordmange privatskoler

* Antallet af privat- og friskoler er rekordhøjt. I dag er der 556 skoler, hvilket er omkring 20 procent flere end i 2000. Her var der registreret 459 privat- og friskoler.

* Antallet af folkeskoler er til gengæld på et historisk lavt niveau med 1289 folkeskoler i 2016. For femten år siden var der 1683 folkeskoler. Det er et fald på over 23 procent sammenlignet med 2001.

* Elevtallet i folkeskolerne er faldet hvert år i den seneste tid. I 2007 havde folkeskolerne i snit 81,4 procent af de danske skolelever. Tallet er siden faldet til 76,9 procent i 2016.

* Det skyldes især fri- og privatskolernes fremgang i samme periode. Ti år i træk har de haft en fremgang i elevantallet. Det er steget fra 12,8 procent til 16,7 procent.

Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen.

/ritzau/