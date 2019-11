Følger du trop? Hver fjerde regner med at købe noget på black friday

KØBENHAVN:Når der fredag tages hul på en af årets største handelsdage, er det cirka hver fjerde dansker, som regner med at købe noget i samme forbindelse.

Det viser en undersøgelse, som Norstat har lavet på vegne af Dansk Erhverv.

27 procent har ifølge undersøgelsen svaret, at de forventer at bruge penge på black friday.

Det er lidt mere end de 25 procent, som svarede det samme året før, men en pæn stigning i forhold til andelen på 21 procent i 2017.

- Det er et udtryk for, at black friday for alvor er slået igennem i Danmark, siger Matthias Lumby Vesterdal, konsulent i Dansk Erhverv.

Udviklingen har været undervejs de seneste år, hvor danskernes interesse for black friday kun ser ud til at være blevet større år for år.

Man skal dog ikke mange år tilbage i tiden, før der nærmest ikke var nogen detailbutikker herhjemme, som brugte black friday til at lokke kunder til.

- Så det er gået rigtig hurtigt. Det har også fået en ret god genklang hos danskerne, som er et meget tilbudsjagtende folkefærd, siger Matthias Lumby Vesterdal.

Undersøgelsen fra Dansk Erhverv viser desuden, at det særligt er de yngste danskere, som har taget den store handelsdag til sig.

Godt halvdelen af danskerne i alderen 18-29 år regner således med at handle på black friday.

- Der kan være forskellige årsager til, at det især er dem, som er under 30 år, der virkelig gør brug af black friday.

- Den ene kan være, at de yngre mennesker har et mindre budget og derfor oftere går på tilbudsjagt.

- En anden kan være, at de unge er rigtig gode til at orientere sig blandt andet online. Det er en indkøbsdag, der i meget høj grad foregår online, siger Matthias Lumby Vesterdal.

Sidste år blev der herhjemme solgt for 1,94 milliarder kroner på black friday ifølge tal fra betalingsselskabet Nets.

Det var otte procent lavere end rekordåret 2017, hvor der blev solgt for 2,12 milliarder kroner.

Endnu er det ikke til at sige, om 2019 bliver nyt rekordår.

Men undersøgelsen fra Dansk Erhverv viser, at de danskere, der regner med at handle på black friday i år, forventer at bruge cirka 3250 kroner mod cirka 2700 kroner sidste år og 2350 kroner forrige år.

Uanset er det ifølge k

- Det behøver dog ikke betyde, at der bliver brugt færre penge omkring de dage, hvor black friday ligger, siger Matthias Lumby Vesterdal.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 1000 danskere.

