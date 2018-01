Hver sjette dansker frygter flyveturen

KØBENHAVN: 2017 var et rekordår for sikkerheden i flytrafikken. På verdensplan var der nemlig nul dødsfald ved ulykker med passagerfly, hvilket gør sidste år til det mest sikre år i flytrafikkens historie.

I 2017 rejste ca. fire milliarder mennesker med fly, hvilket desuden gør 2017 til det år med flest passagerer nogensinde.

Men selvom det er blevet både billigere og mere sikkert at flyve, er hver sjette dansker nervøs eller bange for at rejse med fly, og to procent har helt droppet at rejse med fly på grund af nervøsitet eller frygt, viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.

Eksperter vurderer, at risikoen for at dø i et flystyrt er en til 16 millioner, og at flytrafik generelt vurderes at være en meget sikker rejseform.

Små ting gør en forskel

Ser man generelt på trafiksikkerhed i Danmark, er det eksempelvis mere sikkert at tage tog og bus end bil, mens cyklister og fodgængere vurderes at være den mest udsatte gruppe. Frygten for at flyve kan altså derfor handle mere om tab af kontrol end den reelle fare.

- Sandheden er, at rigtig mange kæmper med nervøsitet og frygt, når de sætter sig op i et fly. Der er heldigvis en række ting, man selv kan gøre, hvis man vil sin frygt til livs. Vi ved, fra de psykologer vi arbejder sammen med, at små ting kan gøre en stor forskel. Man kan komme i lufthavnen i god tid, så frygten ikke bliver forstærket af stress. Det kan også være en god idé at holde øje med personalets adfærd. Virker de rolige, har man nok heller ikke selv grund til bekymring, siger Dan Kjølhede Laursen, direktør i Gouda Rejseforsikring.