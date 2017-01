DANMARK: Hver tredje dansker dyrker mindre motion i dag end for fem år siden. Det viser en Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske. Det skriver avisen mandag.

Det er en større andel end andelen af personer i undersøgelse, der siger de dyrker mere. 21 procent af de adspurgte hævder at dyrke mere motion i dag end for fem år siden.

Svarene fra de adspurgte viser også, at kun 43 procent svarer, at de får motioneret en halv time om dagen. Det er ellers Sundhedsstyrelsens minimumsanbefaling.

Idrættens Analyseinstitut har i andre undersøgelser holdt øje med danskernes evne til at få rørt sig. Direktør Henrik Brandt ser en stigende polarisering af motionsvanerne i Danmark.

De, der er gode til at få rørt sig, motionerer i stigende grad. Modsat er der en stigende andel, der ikke kommer op af sofaen.

Nytårsforsæt svigter

- Når mange har et nytårsforsæt om at dyrke mere motion, er der god grund til det. For der er rigtig mange, der ikke får rørt sig, så meget som de burde i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Henrik Brandt.

- Hvis man skal se samfundsmæssigt på det, ligger den store gevinst ved dem, der rør sig mindst. Der handler om, at foreninger og institutioner får skabt nogle tilbud, så de kan bevæge sig.

Berlingskes Gallup-undersøgelse indikerer, at udviklingen i hver sin ende af aldersskalaen går hver sin vej.

- Over de senere år er de ældre blevet mere aktive. Man dyrker idræt og motion gennem hele livet - ikke nødvendigvis den samme aktivitet, men man er aktiv hele livet, siger Henrik Brandt.

Tilbud til unge

Modsat er der blandt de unge ved at vokse en større forskel frem. Henrik Brandt tilskriver det, at mange unge dyrker motion som barn. Når man rammer teenageårene bliver kravene i idrætsforeningerne højere.

Derfor dyrker nogle unge mere motion, mens andre falder fra ifølge Henrik Brandt.

Institutioner, foreninger og kommune kan med fordel fokusere på at skabe tilbud for netop disse unge, mener han.

/ritzau/