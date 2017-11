Hver tredje kommune har politikere på ture uden for Europa

HELE LANDET: New York, Toronto og Singapore.

I hver tredje kommune kommer politikerne vidt omkring, når de skal inspireres til deres politiske arbejde.

Det fremgår af en aktindsigt, som Jyllands-Posten har fået hos 87 af landets 98 kommuner.

Materialet viser, at de fleste kommuner tager på studieture inden for Europas grænser, men 33 kommuner - svarende til hver tredje - har mindst en gang i den seneste valgperiode sendt lokalpolitikerne uden for Europa.

I Aarhus har byrådsmedlemmer været på over 25 udlandsrejser, der blandt andet er gået til Canada, USA og Kina. Tilsammen har politikerne i Aarhus rejst for over 1,7 millioner kroner.

Lars Boje Mathiesen, der er byrådsmedlem i Aarhus for Nye Borgerlige, har selv afstået fra at deltage. Han kalder det over for Jyllands-Posten for "uanstændigt", at lokalpolitikerne tager på "fancy" rejser.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) forsvarer rejseaktiviteten:

- I en tid hvor ressourcerne er knappe, skal vi blive dygtigere til at løse vores opgaver, og da er man nogle gange nødt til at hente sin inspiration udefra, siger han.

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole forklarer til avisen, at der er et element af frynsegode i rejserne, men at det også kan give mening i forhold til at hente inspiration.

Aktindsigten viser også, at nogle kommuner ikke en gang rejser ud af landet. Sådan er det eksempelvis i Hedensted Kommune.

- Vi vil hellere bruge pengene ude ved borgerne, siger borgmester i Hedensted, Kirsten Terkilsen (V).

