Hver tredje læge uden autorisation er udenlandsk

DANMARK: Hver tredje læge, der har mistet sin autorisation på grund af fejl, er uddannet i udlandet. Det skriver BT.

Ifølge en ny opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed er 30 ud af de 98 læger uden gyldig autorisation uddannet i udlandet.

Ser man på hele tilsynsregisteret, som læger ender i, hvis de begår en eller flere fejl, er de udenlandske læger også overrepræsenteret. 23 procent af lægerne, som er under tilsyn, er fra udlandet.

Læger fra udlandet er dermed stærkt overpræsenteret på listen, fordi de kun udgør ni procent af den samlede arbejdsstyrke af læger i Danmark.

Uddannelsesansvarlig overlæge ved Aalborg Universitet og speciallæge i kirurgi Finn Kallehave er med til at evaluere udenlandske læger. Han oplever det faglige niveau som et problem.

- Uddannelsesmæssigt har vi svært ved at vurdere deres egentlige kompetencer, siger Finn Kallehave til BT.

Speciallægen ser også problemer med sproget.

- Problemet er, at sproget godt kan tales på et turistniveau med forståelige meningsfyldte ord, men sammenhængen mangler ofte i en dialog, hvor der indgår en beslutning, og specielt patienten forstår ikke lægen, siger Finn Kallehave.

Ud af de 30 læger, som har mistet sin autorisation, er syv uddannet i et tredje land, fem er uddannet i et EU- eller et EØS-land, mens 19 er uddannet i Norden.

På grund af lægemangel er der i stigende grad brug for udenlandske læger i Danmark. Det ses i andelen af autorisationer, som bliver udstedt. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet mere end fordoblet siden 2000 fra 124 til 282.

/ritzau/