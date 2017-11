Hvidt vejr: Det kan du forvente af november

HELE LANDET: Tirsdag morgen og onsdag morgen er der blevet advaret om rimglatte veje i Nordjylland.

Det er bare en forsmag på, hvad der venter i den kommende tid. Og ifølge DMI er den tid lige om hjørnet.

DMI’s prognose for den kommende måned viser, at denne uge er begyndt med solskin og tørvejr. I weekenden kan vi forvente regnbyger og køligere vejr.

Men allerede i næste uge, uge 46, sker der noget. I begyndelsen af ugen får vi klart vejr med chance for efterårssol. I nattetimerne kan vi igen risikere at nå nattefrost, og dermed også rimglatte veje.

Slud og sne

I slutningen af uge 47 får vi sandsynligvis kold luft fra nord eller nordvest, og i halen på et kulinglavtryk kan vi få de første lokale slud- eller snebyger.

Når vi når så langt hen i november, bliver prognoserne mere usikre. Lige nu peger pilen dog på, at koldere luft end normalt vil strømme ned over Sydskandinavien fra øst eller nordøst. Det vil give en smule solskin, men sandsynligvis også en del slud- eller snebyger. Især ved østvendte kyster kan snebygerne blive kraftige. Samtidig kan der komme mere udbredt nattefrost.

En god nyhed er, at sandsynligheden for, at vi får endnu en efterårsstorm er lav i november måned.

Se hele DMI’s månedsprognose her