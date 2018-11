Hvidvasksag koster dyrt for Danske Bank

DANMARK: Danske Banks enorme estiske hvidvasksag har haft stor indflydelse på bankens regnskab for tredje kvartal.

Ikke bare har det kostet mange penge, men det fylder også, når myndigheders undersøgelser bliver opremses.

Den potentielle hvidvask, hvor omkring 1500 milliarder kroner strømmede uhindret igennem Danske Banks estiske afdeling fra 2007 til 2015, har allerede kostet administrerende direktør Thomas F. Borgen jobbet.

Derfor er det fungerende direktør Jesper Nielsen, der udtaler sig i regnskabet:

- Internt investerer vi fortsat betydeligt i at gøre det så svært som muligt at bruge banken til økonomisk kriminalitet, og i at vi får draget den nødvendige læring af Estland-sagen.

- Det er et arbejde, vi tager meget alvorligt, og vi ved, at der er et stort arbejde foran os med at genskabe vores kunder og omverdenens tillid, skriver han i regnskabet.

Til TV2 News oplyser Danske Bank, at man ikke har oplevet et større kundetab i år. Ifølge banken er der tabt 1500 nemkonto-kunder siden årsskiftet.

Ifølge en måling foretaget af Voxmeter i oktober viste, at Danske Bank har mistet 49.122 til 68.696 kunder i år.

Banken understreger i regnskabet, at undersøgelserne af den estiske filial fortsætter:

- At finde og rapportere mistænkelige aktiviteter er vores førsteprioritet, og vi fortsætter med at afrapportere til relevante myndigheder.

- Vi vil rapportere til markedet via normale kanaler, skriver Danske Bank.

I samme afsnit fortæller Danske Bank, at man er blevet bedt om informationer fra det amerikanske justitsministerium, bliver efterforsket af det danske og estiske finanstilsyn samt bagmandspolitiet og estisk politi.

- Hvornår disse undersøgelser bliver afsluttet, resultatet af dem meldt ud, og hvornår en eventuel efterfølgende dialog med myndighederne finder sted er usikkert.

- Det er ikke på nuværende tidspunkt troværdigt at estimere tidspunkt eller beløb for potentielle forlig eller eventuelle bøder, skriver Danske Bank.

Sagen har dog allerede sat sig sine markante spor. Værdien af Danske Banks aktier er halveret siden nytår, og bankens image har fået klø.

- Uundgåeligt har den estiske sag givet betydelig opmærksomhed - også fra vores kunder.

- Vi overvåger situationen og rækker ud til vores kunder og opfordrer dem til at kontakte os, hvis de har nogle spørgsmål, skriver Danske Bank.

/ritzau/