ROLD: Det gælder om at være hurtig, når det sner i Danmark. I hvert fald hvis man er skiklub, der gerne vil arrangere skimesterskaber på egen jord.

Så hurtige, det var de i Rold Skov Skiklub, der i al hast fik arrangeret to løb i denne weekend: Åbne Rold Skov Skimesterskaber, der fandt sted lørdag hen over middag, og blev afviklet på skistadion - som er fodboldbanerne ved Skørping Hallen tilsat et spor inde i skoven. Der blev løbet fri stil for både børn og voksne.

Skulle man have lyst, så er der "Vasatesten i Rold" søndag med start klokken 11 og to timers skiløb derfra.