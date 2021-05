NORDJYLLAND:En langtidsprognose peger på, at gennemsnitstemperaturen vil ende lidt under det normale i sommeren 2021, forudser DMI. Gør det noget ved vores sommerferieplaner? Hvor tager nordjyderne hen på sommerferie i år, hvor verden stadig er lidt usikker at bevæge sig ud i på grund af corona og rejserestriktioner. Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side:

- Skagen - som vi har gjort de sidste 16 år, skriver Bente Guldbrandsen Lund.

- Håber meget på dejligt strandvejr, vi satser på en tur til København med besøg på Olsen Banden museum, fortæller Karen Marie Kristensen.

- Alle andre steder end Danmark, det er sikkert, skriver Janni Udengård Schjelderup.

- Jeg vil nyde Danmark i år, vi har så mange skønne steder, synes Annemarie Åkesson.

- Nymindegab og Ribe som altid, fortæller Charlotte Strandbygaard Sørensen.

- Italien, siger Jette Hedegaard Nielsen.

- Til syden, fortæller Pia Lassen.

- Ture i Danmark, skriver Helle Lykke Madsen.

- Gardasøen, fortæller Else-Marie Christensen.

- Camping i Sønderjylland, skriver Louise Nielsen.

- Blir her... Uanset vejr så har vi lyset, fortæller Sanne Pedersen.

- Rusland, skriver Gitte Jensen.

- Jeg vil nyde min nye bolig i Øster Hornum, som jeg flytter i 1.7.! Forhåbenligt bliver det vejr til sidde ude og grille, fortæller Laila Laustsen.

- Vi bliver også i Danmark og finder en god camping plads og holder vores sommerferie der, skriver Jette Glasdam Jensen.

- Costa Kalundborg Camping - uanset vejret - bare på med trøje , regnfrakke og gummistøvler og et smil så går det nok, fortæller Heidi Hansen.

Du kan hoppe ind på NORDJYSKEs Facebook-side og se endnu flere sommerferieplaner og også meget gerne selv dele DINE sommerferieplaner med os.