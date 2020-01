Lyt og deltag i debatten: Hvordan bliver vi mere nærværende med vores børn?

AALBORG:Hvordan bliver vi mere nærværende overfor vores børn? Sådan lød torsdagens debatemne på RadioNORDJYSKEs morgenprogram Go´Morgen.

Emnet udsprang af klummen, som lærer Jannik Riis skrev i NORDJYSKE Stifstidende, da han savnede mere nærvær fra forældrene. Han skrev blandt andet i klummen:

"Jeg ser en tendens, der går i retning af, at man for ofte ser børn og unge, der vil ha´og ha´. Det skyldes måske, at de voksne derhjemme ikke tilstrækkeligt ofte udsætter deres behov - og giver efter for krav om materielle goder. "

Brugere og lyttere kunne også byde ind med gode råd og input, og der var en del, der benyttede sig af denne mulighed, for eksempel Channe N. Frederiksen, som også skriver på RadioNORDJYSKEs Facebookside:

"Mine børn har meget lidt legetøj, da jeg ikke gider, de svømmer i tingene. Ofte købt på loppemarked, hvor de selv må betale. Yderligere bliver der købt nyt, behøver det ikke være en til hver. Men bare en, hvor de skal dele. Sådan er livet, og det kan de lige så godt lære."

Vi fik også en snak med hende i radioen, hvor hun delte ud af flere gode råd:

