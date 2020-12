Hvordan køber nordjyderne julegaver i år - i butikker eller online?

NORDJYLLAND:Juleaften nærmer sig og dermed øges presset med at få alle julegaver købt. Men hvor og hvordan køber du dine julegaver i år, som jo er en lidt anderledes jul, end vi er vant til? Går du fysisk ned i den lokale butik og køber dine julegaver? Tager du en shoppe-tur til Aalborg og får købt alle gaver? Eller sætter du dig godt til rette i sofaen, efter børnene er blevet puttet med computeren på skødet og får købt dine julegaver online? Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side :

- Jeg har købt alle de gaver i fysiske butikker, som det har været muligt. Desværre er der mange butikker, der har "kun online" på rigtig mange af deres varer, dem har jeg jo selvfølgelig købt online, fortæller Camilla Astrup.

- Køber selvfølgelig altid lokalt, giver aldrig net julegaver for så mister vi vores lokale butikker. Og hyggen ved at gå rundt og finde gaver er da bare det bedste og mest personlige end bare at trykke på en knap, skriver Gitte Rasmussen.

- Jeg handler en del på de lokale butikkers hjemmeside, ofte kan man bestille, betale og afhente ved døren. Det giver samme resultat uden at rende rundt imellem andre mennesker. Man kan også ringe og bestille. På den måde støtter man de lokale, og samtidig mindsker man kontakten med andre. Hvor svært kan det være, spørger Bente Kristoffersen.

- Køber alt online og gerne fra udlandet, så længe de danske butikker ikke kan følge med i pris, skriver Kristen Holmsund.

- Jeg bestiller online og får leveret til den lokale butik. Desuden betaler jeg i butikken, fortæller Karina Rosendal.

- Jeg har overhovedet ikke købt julegaver online, jeg køber hen over året i butikkerne, og så kigger jeg på det hele i november og finder ud af, hvad jeg evt. mangler i bunken og køber det ind - i butikkerne selvfølgelig, skriver Marianne Grann.

- Jeg har nok købt lidt over halvdelen i butikkerne og resten online, skriver Christine Frederiksen

- Altså jeg VIL ind til Aalborg, når jeg får ferie d. 22. december. Så skal man i butikker - corona eller ej, mener Nina Stauersbøl Olsson.

- Jeg køber ikke julegaver på nettet, vil hellere ud i butikkerne, fortæller Ditte Tyrrestrup.

- Tog på julegave indkøb i Aalborgs butikker i lørdags. Havde en dejlig dag og følte mig helt tryg, skriver Lise Bjærge Koch.

