Hyundai også SUV-klar

BILER: Koreanerne skruer lige nu voldsomt op for SUV-blusset. I søndags kunne vi præsentere Kias ny kompakte SUV, Stonic, og her få dage efter oplyser den danske Hyundai-importør, at mærkets tilsvarende SUV, Kona, venter lige om hjørnet - nærmere bestemt lancering i begyndelsen af det nye år.

Den nye livsstilsbil kommer med både to- og firhjulstræk, og der bydes på fire udstyrsniveauer med mulighed for forskellige farvepakker til kabinen.

Motorprogrammet består af to benzinudgaver, nemlig en 1,0 T-GDI med 120 hk samt en 1,6-liters T-GDI med 177 hk - incl. automatgear og firhjulstræk.

Dieselsiden omfatter 1,6-liters motor med enten 115 hk med manuelt gear og forhjulstræk eller 136 hk med DCT-gear. Her kan man desuden vælge mellem forhjulstræk eller firhjulstræk.

I løbet af 2018 ventes Kona-programmet udvidet med en elversion med en rækkevidde på knap 400 km.

Hyundai Kona har på alle udstyrsvarianter automatisk nødbremse med fodgænger genkendelse og en radarbaseret nødbremse, der virker op til 180 km/t.

Dertil kommer standardudstyr som vognbaneassistent, træthedsregistrering, Bluetooth, fartpilot, DAB-radio og varme i rat og forsæder.

Trend-versionen tilføjer el-klapbare sidespejle med varme, trådløs opladning til smartphones, klimaanlæg, bakspejl med automatisk nedblænding, regnsensor, alarm for tværgående trafik og Blind Spot Detection.

Højeste udstyrstrin er Premium, som tilføjer LED lys for og bag, fjernlysassistent, krom front, 8" skærm med navigation, Premium lydsystem og otte højttalere, head up display med automatisk skiltegenkendelse, hastighedsinformation og navigering

Priserne på Kona foreligger endnu ikke.