I dag løber 9000 nordjyder med kronprinsen - følg med live på sociale medier

AALBORG: I dag, mandag, stiller omtrent 9000 nordjyder op til start for at fejre kronprins Frederiks 50-års fødselsdag med en løbetur.

Klokken 9.09 skydes første one-mile-distance af sted, og det er også den distance - 1,609 kilometer - kronprinsen skal løbe i Aalborg.

Over middag, klokken 12.30, er det så de mere udholdende løberes tur. Her er distancen 10 kilometer.

NORDJYSKE sender live fra begge distancer på sociale medier.

Udover at man altså kan følge den normale dækning af Royal Run arrangementet i Aalborg på www.nordjyske.dk , er der også mulighed for at følge løbet og kronprinsen helt tæt på på vores sociale medier.

Vi sender live fra både One Mile løbet med kronprinsen og fra 10 km-løbet på NORDJYSKEs instagram profil (@nordjyske), og sender live på Aalborg:nu’s facebookside.

I alt stiller 70.000 danskere til start landet over.

Kronprinsen meddelte søndag, at han ser frem til at løbe med danskerne, men dæmpede samtidig forventningerne til hans egne præstationer:

- Jeg har døjet med nogle rygproblemer i den seneste tid, som gør, at jeg ikke kan løbe, som jeg gerne ville, siger han i en video, som kongehuset har offentliggjort på Facebook.

- Der bliver ikke tale om de helt store rekorder fra min side, men jeg stiller til start i samtlige byer, og jeg glæder mig til at se alle derude, siger han.

Trafikken i de fem byer, hvori løbet foregår, kan ikke undgå at blive påvirket. Du kan se, hvilke veje, der er berørt i Aalborg lige her.