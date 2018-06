I tvivl om ideen holdt: Nu har de vundet konkurrence

THISTED: Thistedvirksomheden Vandvagt stod fredag på scenen i Musikhuset Esbjerg som finalist efter fem måneders intensivt vækstprogram i Scale-Up Denmark center for Energieffektive Teknologier. Og løb med sejren.

Vandvagten er en elektronisk stophane, som lukker for vandet ved alt overflødigt vandforbrug, så man ikke kommer hjem til en vandskade.

- Vinderen har en skalérbar forretning, der har potentialet til at skabe mange flere arbejdspladser og vækst i Danmark, og endda også i udlandet, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse om den nordjyske succes.

Finalen i Scale-Up Denmark centeret for Energieffektive Teknologier, har via Next Step Challenge programmet screenet 537 virksomheder, hvoraf de ni kom gennem nåleøjet til udviklingsprogrammet - og én løb med sejren.

Next Step Challenge er en del af det nationale vækstinitiativ Scale-Up Denmark, et initiativ fra de 5 danske regioner samt Erhvervsstyrelsen.

Vandvagt har fået tilknyttet et advisory board med erfarne branchefolk: Hans Henrik Knudsen, der er VP i KMD samt Peter Elvekjær fra Grundfos og Kristian Livijn fra SE Energy & Climate.

Efter længere tid på markedet kom stifterne Mona Lisa og Thorkild Jensen fra Thisted helt i tvivl om der overhovedet var belæg for deres produktidé til intelligent vandovervågning, men med nye kommercielle øjne på virksomheden er det hele vendt til en støt stigende kurve.

- Man opdager jo først at man har behov for Vandvagt, når vandet ikke virker og landmandens dyr ingen vand har, forklarer Thorkild Møller Jensen. Så det er helt klart komfort og tryghed, der er det vigtigste ved vores produkt.

- Igennem årene har vi prøvet en del, både i form af konsulenter og ansættelser af medarbejdere. Men vi er ikke nået til den helt rigtige løsning for Vandvagt. Next Step Challenge programmet kan andet og mere end de gængse tilbud. Her får vi rådgivning skræddersyet til lige præcis vores virksomhed, og der bliver fra dag et udfordret og sat fokus på vores behov. Særligt vores advisory board og adgangen til de kommercielle ressourcer i programmets team er guld værd for os, siger Thorkild Møller Jensen.