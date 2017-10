Ib Michael modtager Drachmannlegatet

KULTUR: Drachmannlegatet, der i år kan fejre 100-årsjubilæum, tildeles forfatteren Ib Michael. Valget af Ib Michael er foretaget af Drachmannlegatets bestyrelse, der består af forfatterne Jens Christian Grøndahl og Hanne Marie Svendsen, der begge er tidligere legatmodtagere. Sammen med legatet følger et ophold på Klitgaarden Refugium.

Originalt og eventyrlysten

I begrundelsen for valget af kalder Jens Christian Grøndahl Ib Michaels forfatterskab for "originalt og farvestærkt".

- Holger Drachmann ville uden tvivl have nikket anerkendende til årets legatmodtager. Skønt inderligt dansk og ét med den romantiske tone i det sene 1800-tals lyrik, var Drachmann også et kosmopolitisk gemyt med blik for modernitetens omkalfatring. Han var vidt berejst og havde såvel eventyrlysten som det modtagelige sind, der gør rejsen til andet og mere end at flytte sig fra A til B: På én gang eksistentiel fordybelse, livsforvandling og en udsætten-sig-selv for mødet med det store og fremmede.

Ib Michael debuterede i 1970 med romanen "En hidtil uset drøm om skibe", der siden er fulgt op at et omfangsrigt forfatterskab, der tæller titler som Troubadourens lærling, Kilroy Kilroy, Vanillepigen, Den tolvte rytter og Kejserens atlas.

Litteraturfejring på Skagens Museum

Jubilæet og årets modtager fejres ved et arrangement på Skagens Museum. I samtale med Jørgen Pyndt fortæller Ib Michael om sit forfatterskab og om den aktuelle udgivelse ’Den rullende kanon’, som han har lavet sammen med Thomas Boberg, der er med på scenen. Arrangementet foregår 22. oktober kl. 17:30.

Drachmannlegatet 100 år

Initiativet til Drachmannlegatet blev taget i 1916 i forbindelse med 70-året for Holger Drachmanns fødsel og legatet har fra starten været tilknyttet kunstnerhjemmet Drachmanns Hus, der var Holger Drachmanns bolig i Skagens i forfatterens sidste leveår. Drachmannlegatet blev uddelt første gang i 1917. Siden da er legatet med enkelte afbrud blev uddelt på Holger Drachmanns fødselsdag den 9. oktober.

Selvom enkelte uddelinger har været sprunget over, så er legatet nogle år blev tildelt til flere forfattere. Med årets uddeling er antallet af modtagere oppe på 105. Blandt tidligere modtagere af legatet findes navne som Johannes V. Jensen, Jeppe Aakjær, Tom Kristensen, Tove Ditlevsen, Frank Jæger, Ole Sarvig, Inger Christensen, Klaus Rifbjerg og Henrik Nordbrandt.