MF opgiver festdeltagelse, da han følte sig truet

HANSTHOLM: - Jeg opgiver at deltage i jubilæumsfesten lørdag aften. Så jeg har et par billetter til salg meget billigt.

Sådan lyder det fra viceborgmester og folketingsmedlem Ib Poulsen (DF), Kallerup, efter at denne fredag formiddag var i Hanstholm for at deltage i de officielle festligheder i anledning af 50-års-dagen for Hanstholm Havns indvielse - og så benyttede anledningen til at hente de to bestilte billetter til jubilæumsfesten:

- Fiskeskipper Benny Rasmussen, der ejer "Lingbank", sagde til mig, at jeg risikerer at få tæsk, hvis jeg kommer til festen. Så det opgiver jeg. For jeg tænker, at kan folk finde på at sige sådan noget, være så primitiv, når de er ædru, hvad kan de så ikke finde på, når de har fået lidt inden for vesten, siger DF-politikeren, der nok ved, hvad der er på færde:

- Ja, det er jo fiskeriaftalen (mod de såkaldte kvotekonger, red.), som nogle er glade for, nogle er mindre glade for, og nogle ganske få er meget vrede over, siger han.

Ib Poulsen har for tiden orlov fra sit job som havnebetjent, så han færdes ikke til hverdag på havnen:

- Sådan en oplevelse giver da én lidt at tænke over. Jeg mener, skal man som folkevalgt opleve det, er det så det hele værd, siger han.

Benny Rasmussen afviser, at han skulle have lovet Ib Poulsen tæsk, hvis denne viser sig ved jubilæumsfesten:

- Men det er klart, at der er mange, der er sure på ham.

Er du selv sur på ham?

- Ja, det er da klart, når han stjæler mine fisk!

Har du sagt noget til ham, der kunne give ham den opfattelse, at han blev lovet tæsk?

- Jeg sagde til ham, at jeg ikke længere hilser på ham og kaldte ham en klovn ... Ja, det kan godt være, at jeg fik sagt til ham, at han risikerer at få tæsk, hvis han kommer til festen. Der er i hvert fald rigtig mange, der er sure på ham! Men det er ikke af mig, han får tæsk. Jeg slår ikke på nogen!