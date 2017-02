SERRITSLEV: Saltum har sin uldfestival, og nu er planen, at Serritslev skal have en ostefestival. Den idé kom frem på et borgermøde om Serritslevs fremtid. Der var masser af ideer til at udvikle byen.

Baggrunden for ideen er, at Serritslev har Sønderhaven Gårdmejeri, der drives af Preben Ørum.

- Preben Ørum har hentet præmier på verdensudstillinger, så vi har noget at være stolte over, siger Inge Nielsen fra den gruppe, der har født ideen.

Der var fire arbejdsgrupper, der arbejdede med bosætning, rekreative områder, foreningsliv samt historie og kultur.

Omkring foreningslivet fortæller Nikolaj Sørensen, at han gerne ser, at der etableres et samvirke i Serritslev.

- Måske skal der være færre foreninger. Det er Tordenskjolds soldater, der er i foreningerne, og der skulle bruges færre personer, hvis der er færre foreninger.

Serritslev Forsamlingshus er nedslidt, og derfor skal det måske skal det renoveres eller sælges.

Borgere efterspørger også et kulturhus, som man nar i både Øster Brønderslev og Stenum.

Borgerne konkluderede, at de faktisk synes Serritslev er en god by at bo i. Men selv om den er god, kan den også blive bedre.

Selv om der ikke er mange turister i Serritslev, kunne der måske satses på cykel-turister. I den forbindelse er det et ønske med shelters, bålplads og måske bed & breakfast.

Genbrugsforretning

Der blev også efterlyst en genbrugsforretning i byen.

17-årige Anders Jensen, der går i 2. g på Brønderslev Gymnasium, havde et indlæg, hvor han specielt priste skolen og det sammenhold, der er i Serritslev.

- Jeg har gået på Skolegades Skole, og der er ikke så meget plads, som i Serritslev, påpeger han.

Han er selv både gymnastikleder og fodboldtræner.

5. og 6. klasserne har også ytret sig om Serritslev. De efterlyser pizzeria, svømmehal, trampolinspring, skaterbane, flere byggegrunde, bibliotek med mere.

Eleverne roser de mange frivillige, der er i Serritslev.

De mener, at den indsats, de frivillige gør, er med til at gøre Serritslev til en aktiv by, hvor der sker meget, og hvor det er godt at bo