Det blev ikke til flere scoringer trods et par gode muligheder til hjemmeholdet, og Tottenham er klar til fjerde runde i FA Cuppen.

Tottenham fik bragt mere idé ind i spillet, og det gav pote efter 70 minutter. Et indlæg fra venstre endte i panden på Ben Davies, som flot dirigerede bolden ind med hovedet ved fjerneste stolpe.

20 minutter inde i anden halvleg fik Aston Villa sin største chance tæt under mål, men hjemmeholdet fik afværget.

Tottenhams reserver manglede kvalitet, og Aston Villa lignede et hold, der meget gerne ville have en omkamp på hjemmebanen i Birmingham.

Første halvleg blev en meget kedelig affære, hvor publikum med rette kunne føle sig snydt for underholdning.

LONDON: Christian Eriksen fik lov til at hvile sig helt uden for truppen, da Tottenham tog imod sidste sæsons Premier League-nedrykker Aston Villa i FA Cuppens tredje runde.

