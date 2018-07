Ida er populær: Er for første gang i toppen over de mest populære pigenavne

DANMARK: For første gang er Ida det mest populære pigenavn til nyfødte piger. Det viser statistikken over de mest brugte navne til nyfødte børn i Danmark i 2017 fra Danmarks Statistik.

I 2017 fik 16 ud af 1000 nyfødte piger navnet Ida. Nye på top 50 over populære pigenavne er Hannah, Vilma, Mynte og Eva.

- Fornavnet Ida har formået at holde sig i top-otte igennem de seneste 15 år, men det er første gang, det indtager førstepladsen, siger Dorthe Larsen, der er ansvarlig for navnestatikken.

For drengenes vedkommende er det til gengæld den gamle klassiker, William, der er tilbage på førstepladsen.

- Fornavnet William hænger meget standhaftigt fast i førstepladsen hos drengene. Kun en smuttur omkring femtepladsen i 2016 har der været, ellers har William ligget på førstepladsen siden 2010. Det er ret bemærkelsesværdigt, siger Dorthe Larsen.

De nybagte forældre har dog lidt forskellige favoritter, alt efter i hvilken af Danmarks 11 landsdele de bor. Det gælder særligt de forældre, der skulle vælge pigenavne.

- På trods af Ida’s placering i top i 2017, ligger navnet kun på førstepladsen i Østjylland. I Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland ligger det på anden pladsen, men i de øvrige syv landsdele er navnet slet ikke inde på top-fem, siger Dorthe Larsen og fortsætter:

- For William ser det helt modsat ud. Her er navnet i top i seks ud af 11 landsdele. Kun for landsdelene Byen København og Sydjylland er navnet slet ikke med i top-fem.

Alba, Hannah, Vilma, Mynte og Eva er nye på listen over de 50 mest anvendte pigenavne. Hos drengene er der kommet tre nye navne ind på listen over de 50 mest anvendte drengenavne. Det er Milas, Villum og Sigurd.

