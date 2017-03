HURUP: 50 medarbejdere til produktionen.

Det er, hvad Hurup-virksomheden IdealCombi forventer at ansætte løbende i perioden fra marts til maj. De nye stillinger er både på virksomhedens dag- og aftenhold.

25 medarbejders søges til at arbejde på daghold fem dage om ugen, mens de øvrige 25 søges til aftenholdet, hvor der skal arbejdes fire dage ugentligt i tidsrummet fra klokken 15.20 til 03.00 mandag til torsdag.

De ledige jobs omfatter nogle helt konkrete arbejdsområder, nemlig betjening af maskiner til henholdsvis træbearbejdning og bearbejdning af aluminium, samling af vinduesrammer og -karme i træ og aluminium, montering af beslag samt isætning af glas.

IdealCombi er Danmarks største uafhængige vinduesproducent. Virksomheden har et produktionsareal på 100.000 m2 og er arbejdsplads for mere end 500 medarbejdere, der er beskæftiget med at udvikle og producere energibesparende vinduer og døre.