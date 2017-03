SERRITSLEV: Borgermødet i Serritslev forleden følges nu op af et nyt møde. Det sker tirsdag klokken 19 i Vendelbohallen.

- Der var mange gode ideer og stort gå-på-mod over for opgaven omkring udvikling af Serritslev. Nu skal vi så til næste fase, hvor vi skal handle. Mødets fokus er at udvælge de vigtigste udviklingsideer fra det seneste møde, og så skal vi lave en handlingsplan, så ideerne kan blive ført ud i livet til gavn for byen og for borgerne, siger formand for Serritslev Borgerforening, Steen Pedersen.