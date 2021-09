Idrætsefterskole nomineret til fornem pris

HAVERSLEV:Efter et særligt skoleår grundet Covid-19 og hjemsendelser af elever og ansatte kan Jens Brix Grønhøj som den ene part af forstanderduoen på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole HCI i Haverslev nu glæde sig over, at efterskolen er blandt tre nominerede skoler til Undervisningsmiljøprisen 2021.

- Det er vi selvfølgelig her på HCI i øjeblikket rigtig stolte over, også fordi det er en elev fra sidste skoleår, der har indstillet os til hædersprisen. Den endelige vinder afsløres mandag 27. september, hvor børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil selv vil troppe op og overrække prisen, forklarer han og tilføjer med et grin:

- Så den dag må vi holde øje med om hun dukker op her hos os i Haverslev.

Et helt særligt skoleår

Undervisningsmiljøprisen uddeles hvert år til en skole eller et uddannelsessted, som har gjort en særlig indsats for undervisningsmiljøet.

I årets udgave har der været særligt fokus på hvordan skolerne har tacklet et helt specielt skoleår med restriktioner, nedlukninger og fjernundervisning.

Jens Brix Grønhøj ved ikke umiddelbart hvorfor HCI lige netop er blevet nomineret i forhold til andre af landets efterskoler og den måde de har håndteret det helt særlige skoleår.

- Hos HCI har vi lige fra starten af covid-19, der har sat trivslen under pres, haft et fælles ønske om at skabe et godt efterskoleår for vores elever ved at have fokus på de ting, der nu engang kan lade sig gøre og ikke på hvad der ikke kan for på den måde at forsøge at skabe et fagligt godt undervisningsmiljø for eleverne, påpeger han.

Fokus på motivation og humør

Ifølge Jens Brix Grønhøj har det vigtigste for HCI været at forsøge at bevare motivationen og humøret blandt eleverne under corona epidemien for på den måde at ruste dem fagligt.

Specielt hjemsendelsen af eleverne med digital fjernundervisning til følge har været en udfordring for skolens ledelse.

- Her har alle elever løbende haft mulighed for personlige samtaler med en kontaktlærer, hvis de har følt behov for det. På samme tid har vi i bestræbelserne på at bevare de gode indbyrdes relationer og fællesskabsfølelsen blandt eleverne under hjemsendelsen arrangeret forskellige kreative digitale tiltag. Blandt andet med forskellige spil for eleverne indbyrdes, madlavningskurser, hvor køkkenpersonalet på HCI digitalt har instrueret eleverne i hvordan de skal lave forskellige retter under hjemsendelsen i familiens køkkener, solo motionsløb via speciel løbe app. Eleverne har også skullet lave en film om de byer, hvor de hver især kommer fra. Rengøring af deres værelser hjemme hos deres forældre har vi også delt på facetime, herunder kontrol af rengøringen under deres senge, fortæller han fornøjet og tilføjer:

- Alle disse specielle inddragende kreative digitale tiltag er sket i bestræbelserne på at bevare gode relationer og fællesskaber på tværs af elever gennem et efterskoleår præget af covid-19.

Hvis HCI vinder 100.000 kr.?

Undervisningsmiljøprisen UMP 2021 omfatter ud over overrækkelse af et diplom en kontant belønning på 100.000 kr.

Hvad HCI vil bruge pengene til hvis de vinder prisen betegner Jens Brix Grønhøj som et godt spørgsmål.

- Det er noget vi skal afgøre i fællesskab. Det skal i hver fald være noget der forbedrer undervisningsmiljøet her på idrætsefterskolen, ikke blot i indeværende skoleår, men også ud i fremtiden for nye elever. Men indtil videre er vi alle spændte frem til afgørelsen træffes 27. september og samtidigt stolte over nomineringen, understreger han.

De to andre nominerede skoler er Skovvangsskolen i Aarhus og Høje-Taastrup Gymnasium.