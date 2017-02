VEJLE: En kraftig brand brød sent søndag ud i en idrætshal på Petersmindevej i Vejle.

Beredskabet har kæmpet med branden natten til mandag og er stadig i gang med det sidste slukningsarbejde.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund.

- Nu er hallen reduceret til at stå 20 centimeter over jordhøjde, men vi er stadig i gang med at slukke branden, siger han.

Branden udviklede sig hurtigt i hallens tagkonstruktion, og det udgjorde på et tidspunkt en fare for beboerne i området.

Folk i området blev bedt om at lukke døre og vinduer og slukke ventilationen på grund af røgudviklingen.

Den fare er dog tidligt mandag morgen drevet over.

Lars Grønlund oplyser, at der har været tale om en meget kraftig brand.

- På et tidspunkt kollapsede hallen, og den brænder stadig, så det har været en vild omgang, siger han.

Politiet har endnu ingen teorier om, hvordan branden er opstået.

- Det er for tidligt at begynde at sige noget om. Vi er stadig midt i slukningsarbejdet, siger Lars Grønlund.

