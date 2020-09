Idrætslivet må nu lukke tilskuere ind ligesom Superligaen

KØBENHAVN:Alle idrætsgrene må fremover lukke tilskuere ind efter samme regler som Superligaen.

Det oplyser Kulturministeriet, efter at regeringen og de resterende aftalepartier er blevet enige fredag aften.

Det giver mulighed for flere end 500 tilskuere til idrætsarrangementer. Det gælder dog fortsat - ligesom i Superligaen - kun for hjemmebanepublikum.

Det træder i kraft 9. september.

- Ordningen vil omfatte arrangementer inden for både den professionelle idræt og amatøridræt, herunder for eksempel fodbold, håndbold, ishockey, hestesport, badminton og motorsport. Mesterskaber og DBU's arrangementer omfattes også af ordningen, står der i aftalen.

Aftalen er en del af fase 4 i genåbningen af Danmark under coronakrisen.

Siden juli har Superligaen måttet lukke 500 tilskuere ind og senere hen endnu flere. Og det har ifølge kulturminister Joy Mogensen (S) inspireret partierne til at lade resten af idrætslivet følge samme retningslinjer.

Det fortæller hun på et pressemøde fredag aften i Erhvervsministeriet, hvor aftalen kom på plads.

Idrætslivet skal ligesom Superligaklubberne inddele faciliteterne i sektioner, hvor der maksimalt må være 500 i hver.

Der bør være mindst en meters afstand imellem hver siddende tilskuer både indendørs og udendørs, fremgår det.

Det gælder dog ikke mellem tilskuere fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

Venstre havde gerne set, at Superligaen måtte lukke endnu flere ind til den nye sæson. Det fortæller partiets idrætsordfører Stén Knuth, der dog understreger, at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Vi havde gerne set, man åbnede mere op for Superligaen, men sundhedsmyndighederne har været meget klare om, at det kunne ikke lade sig gøre, siger han.

I aftalen fremgår det dog, at aftalepartierne vil undersøge, hvordan Superligaklubberne kan lukke flere gæster ind i VIP-lokaler på de danske fodboldstadions.

Partierne vil se på aftalen igen 5. oktober.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, De Radikale, SF, Konservative og Alternativet.

Ud over kravet om at inddele tilskuerne i sektioner, skal arrangørerne overholde en lang række andre krav. Det gælder blandt andet om at have vand, sæbe og håndsprit tilgængeligt.

Øges smitten i lokale områder, kan regeringen fastsætte nye restriktioner, fremgår det af aftalen.

/ritzau/