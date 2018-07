Rekord: Igen stor søgning til HF-Cold Hawaii

KLITMØLLER/THISTED: Med foreløbig 22 ansøgere tegner det kommende hold på Thy-Mors HF & VUC's surflinje til at blive det hidtil største.

Og som tidligere år kommer de fleste af de studerende på HF-Cold Hawaii langvejs fra. Af de 22 er to fra Thy og en enkelt fra Mors, men i øvrigt er stort set hele landet repræsenteret i ansøgerfeltet, fortæller Claus Jokumsen, der er ansvarlig for surf-undervisningen og for det kollegie på den gamle kro i Klitmøller, hvor de fleste af eleverne er indkvarteret. Ud over surfsporten og deres uddannelse i øvrigt er de unge her fælles om bl. a. madlavning og rengøring.

Lavere frafald

Thy-Mors HF & VUC kan glæde sig over både mindre frafald og højere karaktergennemsnit på surflinjen, sammenlignet med andre hf-klasser.

På landsplan dropper cirka hver fjerde ud af hf.

- Hos os var frafaldet kun 11 pct. i 2016 og 6,6 pct. i 2017, og det er vi selvfølgelig godt tilfredse med, siger Erik Dose Hvid, vicerektor på Thy-Mors HF & VUC.

Samtidig ligger eksamensresultaterne på HF-Cold Hawaii ifølge Erik Dose Hvid ét-to karakterpoint højere end andre steder.

Claus Jokumsen peger på den specielle boform med godt sammenhold, kombineret med den fysiske aktivitet, som baggrunden for både det lave frafald og de gode eksamensresultater.

- En lang række undersøgelser viser, at elever, der er fysisk aktive, også har en bedre indlæringsevne, siger han.

Mens surfsporten dyrkes i Klitmøller, foregår undervisningen i øvrigt i Thisted.