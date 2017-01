PARIS: Danmarks vitale streg- og forsvarsspiller René Toft Hansen kan se frem til at deltage ved VM i Frankrig, der for Danmarks vedkommende begynder fredag aften.

Det Internationale Håndboldforbund, IHF, bekræfter fredag eftermiddag over for TV2 Sport, at René Toft Hansen får dispensation til at spille med albuebeskytter resten af VM-turneringen.

Der er dog det forbehold i IHF’s dispensation, at René Toft Hansen kun får lov til at spille, hvis modstanderholdenes læger også godkender skinnen.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) oplyste natten til fredag, at IHF ikke ville godkende albueskinnen, fordi IHF sidste sommer skærpede reglerne på området.

Den store stregspiller er derfor ikke indskrevet i truppen til Danmarks VM-premierekamp mod Argentina, og det kan han heller ikke nå at blive.

René Toft Hansen har spillet med albueskinnen i de seneste seks år på både landsholds- og klubplan.

Derfor vakte IHF’s oprindelige beslutning undren hos det danske landsholds læge, Steen Bo Kalms.

- Der har mig bekendt aldrig været episoder, hvor nogen er kommet til skade på grund af en albueskinne, og jeg har efterlyst videnskabelig dokumentation på skader forårsaget af en velpolstret bandage, sagde han i en pressemeddelelse.

Danmark møder Argentina fredag klokken 20.45 i Paris./ritzau/