Ikea om nye retningslinjer: Er fortsat klar til at lukke kunder ind

KØBENHAVN:Hos Ikea har man modtaget præciserede retningslinjer for genåbning af store varehuse uden fare for smitte med coronavirus, som Erhvervsministeriet sent torsdag aften udsendte.

Og ifølge kommunikationschef hos Ikea i Danmark Christian Mouroux Pedersen er der på baggrund af retningslinjerne intet til hinder for, at møbelkæden fortsat kan slå dørene op i de danske butikker.

- Vi har modtaget de nye retningslinjer med stor åbenhed og vil naturligvis følge dem til fulde, som vi har hele tiden har gjort.

- Vi hæfter os ved, at vi under de her retningslinjer fortsat kan holde åbent, siger Christian Mouroux Pedersen.

Retningslinjerne fra Erhvervsministeriet præciseres, efter et usædvanligt forløb, hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S) kritiserede den svenske møbelkæde for at genåbne 27. april.

Det selvom Ikea havde lukket ned frivilligt og ved genåbningen levede op til de gældende retningslinjer.

Med de nye præciseringer er der blandt andet skrappere krav til, hvor mange kunder der må opholde sig i butikken per kvadratmeter.

Christian Mouroux Pedersen vil ikke komme ind på, om det giver anledning til ændringer i Ikeas butikker. Her var der fra åbningsdagen lange køer.

Men Ikea er klar til at slå dørene op fredag klokken ti som sædvanligt, lyder det.

- Vi har hele tiden som virksomhed gerne villet følge de retningslinjer, der er. Vi har altid kun interesse i at bidrage. Det er også derfor, vi lukkede ned frivilligt, siger han.

Erhvervsministerens oprindelige udmelding om Ikeas genåbning har fået en del kritik både fra borgerlige partier og fra erhvervslivet. Og det ærgrer Simon Kollerup.

- Jeg har selvfølgelig været ærgerlig over de seneste dages forløb omkring Ikea-sagen, da jeg som erhvervsminister kun ønsker, at vi kan åbne flere ting op i vores samfund, siger han.

