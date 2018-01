Ikea vil leje møbler ud

SVERIGE: I fremtiden kan du måske leje en sofa eller et spisebord i Ikea i stedet for at købe møblerne. Det skriver business.dk.

Det er Ikeas topchef Jesper Brodin, som lufter tankerne over for avisen The Telegraph i Davos.

Den svenske møbelgigant ser tendenser på, at kunderne er bekymrede for de miljømæssige konsekvenser, når de blot smider sofaen eller spisebordet på lossepladsen efter brug.

- Så vi tester radikale løsninger. Interessen er forskellig, alt efter hvilke byer vi befinder os i. I London er der for eksempel mange mennesker, som kun bor midlertidigt. De er ikke interesserede i passioneret at opbygge et helt hjem, så her er leje af møbler af interessant, siger Jesper Brodin til The Telegraph.

Ikea har de seneste år forsøgt sig med en række tiltag, der skal gøre møbelkæden mere miljøvenlig. Blandt andet har Ikea installeret mere end 700.000 solceller på sine varehuse rundt om i verden.