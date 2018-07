Ikke flere skæverter: Skæve IF lukker og slukker

SKÆVE: En epoke sluttede onsdag aften, da bestyrelsen i Skæve IF besluttede at trække stikket og nedlægge Skæve Idrætsforening af 1965.

- Det gør ondt, men der var ingen vej udenom, siger klubbens sidste formand, Kurt Kristian Nielsen (57), der i 2016 blev udnævnt til æresmedlem af klubben, hvor han startede med at spille bold som 16-årig.

Det er dels en presset økonomi dels manglen på aktive fodboldspillere, der får bestyrelsen til at træffe den tunge beslutning om at lukke foreningen, der i 2015 fejrede 50 års jubilæum.

- Vi har over flere omgange slåsset for at samle et herrehold, men til sidst var vi blot tre mand tilbage, og så er grænsen nået, siger Kurt Kristian Nielsen.

Kurt Kristian Nielsen med den sidste pokal, som Skæve IF’s kvindehold vandt for nylig. Det bliver så den sidste i klubbens historie. Foto: Kurt Bering

Økonomien i bund

I foråret droppede Skæve IF det ugentlige bankospil på grund af manglende tilslutning, og med de nuværende regler for tilskud fra Frederikshavn Kommune er det blevet umuligt at drive klubben videre, fortæller Kurt Kristian Nielsen.

- 25-års reglen betyder, at vi har mistet mange penge i tilskud, da vi ikke har nogen ungdomsmedlemmer.

Hvad der nu skal ske med klubhuset og fodboldbanerne, er endnu uvist.

- Det hele er så nyt, så det har vi ikke overblik over, men nu skal vi i kontakt med kommunen, siger Kurt Kristian Nielsen, der de seneste godt 40 år har tilbragt en stor del af sin tid i Skæve IF. Som formand, holdleder og manden, der kridtede fodboldbanerne.

Tid til noget nyt

- Det gør da ondt, men der er andre klubber før os, der har prøvet det samme. Det er trods alt med en vis stolthed, at vi har holdt liv i klubben i 53 år, siger Kurt Kristian Nielsen, der skal vænne sig til en helt ny tid uden Skæve IF.

- Det bliver lidt underligt, når sæsonen starter igen. Omvendt får jeg så tid til så meget andet. Min søn, Kasper, spiller i Syvsten og ham følger jeg. Og så er jeg hockeyfan og har sæsonkort til White Hawks’ kampe i Frederikshavn. Og så får jeg da mulighed for at følge Champions League på tv, når jeg ikke skal være på stadion onsdag aften, siger Kurt Kristian Nielsen.

Foto: Kurt Bering