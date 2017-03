BRØNDERSLEV: - Vi føler, at det er som at stoppe midt i en operation, fordi der ikke er flere penge.

I Foreningen Danske Fysioterapeuter er der stor frustration over de besparelser, der er indført i Brønderslev Kommune omkring genoptræning.

Foreningen har erfaret, at patienter i Brønderslev Kommunes genoptræning bliver afsluttet, når de rammer serviceloftet og ikke når de er færdigbehandlede.

Forleden blev der udstedt ordre om, at kommunens ansatte med omgående virkning skal afslutte genoptræning, der overskrider kommunens serviceniveau, uanset om borgere er i mål eller ej.

Ifølge regionsformand Gitte Nørgaard fra Danske Fysioterapeuter føler terapeuterne, at de er i klemme mellem deres faglighed og de udstukne besparelser.

Allerede i oktober i fjor gjorde Gitte Nørgaard opmærksom på konsekvenserne af de kommunale besparelser.

- Hvis man kommer alvorligt til skade eller bliver alvorligt syg, så er genoptræningen afgørende for, hvordan borgeren klarer sig.

I oktober udtrykte Gitte Nørgaard grund til bekymring, og det viser sig nu, at bekymringen er begrundet.

Gitte Nørgaard er rystet over, at byrådet afviste at bruge flere penge på genoptræning, selv om antallet af genoptræningsforløb er steget (34 procent på fem år), blandt andet som følge af tidligere udskrivning fra sygehuset.

Ifølge Gitte Nørgaard er konsekvenserne alvorlige for den enkelte borger, der rammes af nedskæringen.

- Det er genoptræningen, der sikrer, at man genvinder så meget af sin funktionsevne som muligt.

- Det hjælper heller ikke kommunekassen at spare. For får borgeren ikke den nødvendige træning, er der risiko for, at de får brug for blandt andet hjemmehjælp, lyder det fra Gitte Nørgaard.

Hun understreger, at kommunalpolitikerne ikke har været uvidende om konsekvenserne, da de valgte at skære i træningen. I forslaget hedder det direkte, at det "kan komme til at betyde", at flere borgere vil blive mindre selvhjulpne, og flere vil få et længere forløb på sygedagpenge, inden de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Der er eksempler på, at personer kun får genoptræning seks gange, hvor behovet ved f.eks. en brækket hofte er 24-32 gange, da det tager tre-fire måneder, inden hoften er helet.

Gitte Nørgaard går også opmærksom på, at kommunen skal følge Sundhedsloven.

Ifølge NORDJYSKE’s oplysninger er der en snes borgere, der er ramt af besparelserne, og har fået stoppet træningen i utide på grund af besparelserne.

Pakkesystemet blev indført i fjor, men det er først for få dage siden, det er slået fast, at serviceloftet skal holdes.

Formand for social- og sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, Ole Jespersgaard (S), siger til NORDJYSKE, at han har sat sagen på dagsordenen for mødet torsdag i social- og sundhedsudvalget, efter at han er blevet gjort bekendt med den.

- Der skal selvfølgelig den nødvendige træning til, for at få folk ud i en almindelig hverdag så hurtigt som muligt, siger Ole Jespersgaard.