Ikke tæt på ferietid for AaB

FODBOLD: Det er ikke lang tid siden AaB sidst mødte FC Helsingør på en udebane, som af flere omgange har mødt kritik for at være svær at spille fodbold på.

Når onsdagens kamp fløjtes i gang på hjemmebanen i Aalborg, forventer cheftræner Morten Wieghorst en bane, hvor holdet kan levere en god kamp.

- Vi forbereder os på, at det en bane, der er til at kombinere på og til at spille på, og det glæder vi os til, siger han.

Selvom de tidligere kampe mod Helsingør er faldet ud til nordjydernes fordel, så hæfter han sig ved, at begge kampe blev vundet med et enkelt mål, og at FC Helsingør har ramt overliggeren i begge kampe, og det er farligt nok til at holde de rød-hvide på tæerne.

- Vi er meget opmærksomme på, at det her ikke er en kamp, vi vinder med hænderne på ryggen. Vi bliver nødt til at være fuldstændig fokuserede, siger Morten Wieghorst.

I pokalkampene er hver eneste kamp knald eller fald, og uafgjort er ikke en mulighed. Det kan måske udfordre aalborgenserne, som i august spillede uafgjort fire kampe i streg, men i den seneste måned har de fået mere fod på det.

- Det gør noget positivt ved et fodboldhold, når man vinder, men vi er meget opmærksomme på, at det ikke er tæt på at være ferietid for os. Det er stadig meget arbejde. Vi har vundet de sidste to kampe - de sidste tre på udebane, men det er ikke nok for os, for vi vil mere. Vi vil videre i pokalen, slår cheftræneren fast.

Kampen fløjtes i gang på Aalborg Portland Park klokken 17.45 og vises direkte på TV 3 Max.