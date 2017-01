AALBORG: En lastbilchauffør var kommet i det absolut varme sæde, da han ved 1315-tiden kørte sin lastbil ud af Limfjordstunnelen mod syd.

- Chaufføren havde opdaget, at der var gået ild i førerhuset neden under ham, og han fik derfor styret bilen ind i motorvejens nødspor på bakken op mod Øster Uttrupvej syd for Limfjordstunnelen, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Lastbilchaufføren fik alarmeret beredskabet, der rykkede med tre køretøjer, indsatsleder og ni brandfolk.

- Vi fik slukket ilden, og da der var spildt noget dieselolie i forbindelse med branden fik vi også det samlet op, siger indsatslederen.

Der dannede sig hurtigt noget kø op mod brandstedet.

- Men det var heldigt, chaufføren var så vaks, at han kørte bilen ud i nødsporet og at det ikke var i myldretiden, så trafikken kunne glide af sted i et farbart spor, lyder det fra Søren Korsgaard.

Han og brandfolkene var færdige med ildslukning og opsamling af spildt olie på knap en times tid, og trafikken skulle nu glide normalt igen.

- Vi mangler lige at få fat i en kranvogn til at fjerne forvognen på lastbilen og en lastbil til at få hængeren kørt væk, siger indsatslederen.