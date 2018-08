Ild ved halmfyr: Brandvæg reddede grise

HOBRO: En kraftig brandvæg og hurtig indsats af Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune reddede med stor sandsynlighed en større flok grise fra at omkomme ved en brand på en gård på Løgstørvej lidt nordvest for Hobro.

Beredskabet fik alarmen klokken 12.15, og meldingen lød på gårdbrand - fare for dyr, så der blev rykket med fuldt slukningstog fra både Hobro og Arden, hvilket vil sige seks brandbiler og 16 brandfolk.

- Branden var heldigvis ikke så slem som på meldingen. Branden er opstået i et maskinhus med et halmfyringsanlæg, der ligger i forlængelse af en staldbygning, der er fyldt med svin, fortæller indsatsleder Caspar Weisberg, Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune.

Det var gårdejeren selv, der opdagede branden og forsøgte at slukke den med pulverslukkere - dog uden held.

Kraftig brandvæg

Indsatslederen forklarer, at en kraftig brandvæg adskiller maskinrummet, hvor branden opstod, fra staldbygningen med de mange svin. Det var med til at sikre, at branden ikke spredte sig.

- Vi har styr på branden, men vi var en overgang ikke sikre på, at svinestaldens ventilationsanlæg stadig fungerede, og den kraftige røg fra branden trængte ind over alt, så grisene kunne tage skade af røgen. Men heldigvis fungerede ventilationen fortsat, så der ikke længere er fare for dyr, fortæller indsatslederen ved 13.30-tiden søndag.

Så staldene er intakte og det er ydervæggene i maskinrummet, hvor branden opstod, faktisk også.

- Vi har kun skåret et par huller i bygningens tag for at kunne få røgen ud den vej og ventilere maskinhuset, forklarer indsatslederen.

Brand holdt inden døre

Ilden var opstået i nogle bigballer, der lå på et transportbånd, som kører bigballerne ind i et anlæg, hvor de bliver snittet op og derfra ført videre ind i et fyringsanlæg.

- Vi er lidt påpasselige med at hive den brændende halm ud af bygningen, for det blæser så meget, at hvis gnisterne begynder at flyve ud over markerne, så har vi en helt ny situation med den knastørre natur i området. Så vi slukker det rigtig godt af inde i selve maskinhuset, før vi kører det ud med en traktor, vander det igennem og smider det i en gyllebeholder, fortæller Caspar Weisberg, der regnede med nok et par timers arbejde før branden er slukket helt ned.

Ingen mennesker var i fare ved branden.