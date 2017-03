NYKØBING: Muslingeproducenten Vilsund Blus A/S kom ud af 2016 med et regnskabsresultat på 6,0 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end året før - og under halvdelen af niveauet for to år siden.

- Muslingesæsonen løber normalt fra september til oktober og igen i foråret. Men sidste år kom vi sent i gang på grund af iltsvindet i Limfjorden helt ind i september, og set i det lys er vi tilfredse med resultatet, siger administrerende direktør Søren Mattesen.

Vilsund Blue A/S producerer over 30.000 ton muslinger - heraf 1000 ton økologiske - om året.

Strategien er at udvikle den økologiske del af virksomhedens afsætning.

- Vi kunne godt tænke os at lave flere forædlede produkter på økologisiden. Det kan være med til at øge vores indtjening men også at sikre beskæftigelsen hele året rundt, siger Søren Mattesen.

Vilsund Blue A/S beskæftiger 83 medarbejdere i Nykøbing.