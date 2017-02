DANMARK: Især unge danskere risikerer at få et chok på skiferien. De mangler en indboforsikring, der beskytter dem mod erstatningskrav ved uheld og ulykker på skiferien. Politi og domstole i udlandet slår hårdt ned, hvis man overtræder færdselsreglerne på pisterne.

De nyeste tal fra Forsikring & Pension viser, at 19 pct. af unge mellem 21-24 år ikke har en almindelig indboforsikring.

Det, skulle man måske ikke tro, betyder noget særligt på en skiferie under fremmede himmelstrøg. Men det gør det i høj grad. Det betyder nemlig, at de ikke kan få hjælp, hvis de er involveret i ulykke eller sammenstød, og de er skyld i, at andre skiløbere er kommet til skade.

- De er typisk ikke klar over, at det kan det få meget alvorlige økonomiske og personlige konsekvenser, hvis de overtræder færdselsreglerne for "ski-kørsel". Indboforsikringen hjælper dem sikkert igennem et erstatningsansvar, siger Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen.

Hun fortæller, at unge mennesker, der bor alene, kun er dækket på forældrenes indboforsikring, indtil de er 18 eller 21 år.

Rejseforsikring med ansvar

- Derefter må de købe deres egen indboforsikring. Gør de ikke det, kan det blive en meget dyr fornøjelse at blive mødt med et erstatningskrav for personskader, både i Danmark og i udlandet. Især hvis skaderne er så voldsomme, at den, der er kommet til skade, har brug for medicinsk og fysisk hjælp i flere år.

- Hvis man står lige foran at skulle på skiferie og bevidst har fravalgt at købe en indboforsikring, kan man i nogle forsikringsselskaber i stedet købe en rejseforsikring med ansvarsdækning, råder Anja Lintrup Sørensen.

Når der sker ulykker og uheld på pisterne, bliver der især rejst mange erstatningssager ved de lokale domstole i Frankrig, Østrig, Schweiz, Tyskland og Italien.

De nyeste tal fra Forsikring & Pension viser, at 19 pct. af unge mellem 21-24 år ikke har en almindelig indboforsikring.