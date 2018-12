Indbrud i tøjbutik rammer julehandel

NYKØBING: - Jeg skal jo ikke begynde og græde, det hjælper ingenting.

Sådan siger ejer af Wagner, Klaus Sørensen, efter at tyve for anden gang på tre uger har brudt ind i hans tøjbutik i Nykøbing.

To mænd smadrede natten til mandag klokken 04.19 glashoveddøren med en sten. Det lykkedes indbrudstyvene at stikke af med både vinterjakker, bukser og skjorter.

Ifølge politiet i Thisted blev der stjålet 50 vinterjakker af mærkerne Lindbergh og Bison samt cowboybusker og skjorter af mærket Lindbergh fra herretøjsforretningen i Vestergade.

- Det er helt vildt træls. Det får konsekvenser for vores julehandel. Vi har jo ikke alle varerne nu, siger Klaus Sørensen, der håber på, at nye varer kan blive leveret til butikken i Nykøbing inden jul

- Jeg har talt med min leverandør her til morgen. Han prøver at finde nogle af de varer, som vi har mistet. Men det kommer nok til at koste lidt, for det er det værste tidspunkt her i julen.

Et vidne har fortalt til politiet, at vedkommende så to unge gerningsmænd, der forsvandt fra stedet i en ældre, rød bil. Det var en sedan med fire døre. Det var ligeledes to yngre mænd, der blev set ved indbruddet mandag 19. november.

Tyvene smadrede hoveddøren, men butikken har to døre, så forretningen åbnede i vanlig stil her til formiddag. Også selv om butiksejeren godt kan have lyst til at forlade det hele.

- Man har jo mest af alt lyst til at låse dørene og rejse en måned på skiferie efter sådan noget. Men det går jo ikke, siger Klaus Sørensen.

Efter to indbrud på tre uger vil butikken gardere sig mod indbrud. Klaus Sørensen har allerede talt med sit forsikringsselskab, og oplyser, at foranstaltninger mod nye indbrud er ved at blive sat i værk.