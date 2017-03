HJALLERUP: På Alexandravej i Hjallerup var der tirsdag mellem klokken 7.30 og 19.30 indbrud, hvor tyvene fik opbrudt et vindue. I løbet af gerningen nåede nogle naboer at opdage indbruddet, og tyvene blev forstyrret og nåede kun at slippe væk med diverse smykker. Ifølge Nordjyllands Politi var der tale om to mænd, hvoraf den ene beskrives som cirka 1,90 høj, tyndhåret, kraftig af bygning og iført en mørkegrøn jakke.

I Søndermarken var der mellem klokken 17 og 21 forsøg på indbrud via et opbrudt vindue, men tyvene blev forstyrret og lykkedes ikke med forsøget.