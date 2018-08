Indbrud på Læsø: Tyv fandt en nøgle

LÆSØ: Det er ikke ret ofte det sker, men mellem onsdag og torsdag blev der begået indbrud i en villa på Læsø.

Indbruddet skete på Byrum Hovedgade i Byrum i tidsrummet onsdag klokken 16 og torsdag klokken 13.30, hvor gerningsmanden har fundet en nøgle der lå gemt uden for.

Med den i hånden kunne indbrudstyven i ro og mag låse sig selv ind og stjæle kontakter samt et betalingskort, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Alarm skræmte tyv

På Søndermarken i Hjallerup blev der også begået indbrud mellem onsdag og torsdag, men har sørgede en alarm formentlig for, at tyvene ikke slap af sted med et udbytte, fortæller Peter Skovbak.

Gerningsmanden havde først forsøgt at brude et vindue op, men da det mislykkedes smadrede tyvene ruden og gik ind i huset.

Det satte en alarm i gang, og det har formentlig fået tyven til at opgive midt i indbruddet.

Inde i huset var designerstole nemlig flyttet rundt, men tyven havde altså ikke fået noget med sig.